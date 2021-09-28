Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Талибы временно восстановят в Афганистане конституцию времен последнего короля

Талибы временно восстановят в Афганистане конституцию времен последнего короля
Фото: АР/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Сформированное радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) временное правительство Афганистана восстановит на переходный период действие конституции времен последнего короля Мухаммеда Захир-шаха, сообщил во вторник телеканал TOLO news.

Представитель правительства уточнил, что власти будут соблюдать эту Конституцию за исключением тех ее положений, которые противоречат законам шариата.

В миреВласти США разрешили вести часть финансовых операций с "Талибаном"Читать подробнее

В Афганистане за период с получения независимости, то есть с 1919 года, сменились семь конституций. До прихода к власти талибов в августе этого года в Афганистане действовала конституция, принятая в 2004 году.

Действовавшая при короле Мухаммеде Захир-шахе конституция была принята в 1964 году в рамках экономических и политических реформ и действовала до 1976 года.

По оценкам экспертов, текст конституции 1964 года по сравнению с предыдущими вариантами основного закона был наиболее демократически ориентированным. В стране впервые было разрешено создание политических партий.

При предыдущем правлении с 1996 по 2001 годы талибы не предложили даже проекта конституции. После их отстранения от власти в 2001 году в результате военной операции международной коалиции, были сформированы переходная, а затем и временная администрации под руководством Хамида Карзая. С этого момента и до принятия новой конституции в 2004 году Афганистан жил по нормам конституции 1964 года за исключением положений о монархе.

Захваченный талибами Афганистан

10
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 28 сентября 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Талибан

Новости по теме

Новости

МИД РФ призвал НАТО и ЕС заставить Приштину убрать силовиков с севера Косова

Британских военных привели в готовность для поставки топлива на АЗС

Британских военных привели в готовность для поставки топлива на АЗС
Пандемия коронавируса

Число заразившихся COVID в мире превысило 232,3 млн человек

Что случилось этой ночью: вторник, 28 сентября

США сформируют специальную группу эсминцев для противодействия подлодкам РФ в Атлантике

Американского певца R Kelly признали виновным в торговле людьми

Американского певца R Kelly признали виновным в торговле людьми

Сеул заявил, что КНДР провела пуск минимум одной ракеты

Украина назвала "ударом" подписание Венгрией контракта с "Газпромом"

Украина назвала "ударом" подписание Венгрией контракта с "Газпромом"

Саакашвили сообщил, что взял билет на авиарейс до Тбилиси на 2 октября

США успешно вывели на орбиту спутник стоимостью $750 млн

США успешно вывели на орбиту спутник стоимостью $750 млн
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');