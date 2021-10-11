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Объявлены лауреаты премии памяти Альфреда Нобеля по экономике

Объявлены лауреаты премии памяти Альфреда Нобеля по экономике
Фото: Ragnar Singsaas/Getty Images

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Шведская королевская академия наук в Стокгольме назвала имена лауреатов премии по экономике памяти Альфреда Нобеля. Награду получили Дэвид Кард "за эмпирический вклад в экономику труда", а также Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс "за методологический вклад в анализ причинно-следственных связей".

В пресс-релизе Нобелевского комитета рассказывается подробно об исследованиях ученых.

В прошлом году премией были отмечены американские ученые Пол Милгром и Роберт Уилсон с формулировкой "за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов".

Официальное название Нобелевской премии по экономике – премия Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. В завещании шведского ученого, составленном в 1895 году, об экономике ничего не говорилось. Нобель отдал свое состояние естественникам, литераторам и борцам за мир. Более 70 лет это предписание исполнялось. Однако с 1968 года Банк Швеции ежегодно стал отчислять Нобелевскому фонду сумму, равную одной Нобелевской премии.

Нобелевские лауреаты 2021 года

Ранее на прошлой неделе стали известны лауреаты других Нобелевских премий. Премию мира присудили главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке-расследователю Марии Ресса, премию по литературе – танзанийскому писателю Абдулразаку Гурне. Премию по химии разделили Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан за развитие асимметрического органокатализа, премию по физике – Джорджио Паризи, Клаус Хассельман и Сюкуро Манабе за "новаторский вклад в понимание сложных физических систем". Награды в области медицины и физиологии удостоились исследователи из США Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян за открытие рецепторов температуры и осязания.

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Нобелевская премия

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