Названы главные промахи британского правительства в связи с COVID-19

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Главной ошибкой британского правительства в условиях пандемии стало промедление со введением локдауна в самом начале распространения коронавируса, пришли к выводу депутаты Палаты общин парламента. По их мнению, из-за этой задержки был упущен шанс сдержать инфекцию и это привело к тысячам смертей, которые можно было избежать, передает АР.

Об этом говорится в опубликованном 12 октября совместном докладе комитета по науке и технологиям и комитета здравоохранения и социального обеспечения. Целью парламентского расследования было выяснить, почему в начале пандемии ситуация в Британии была "значительно хуже", чем во многих других странах, и понять, что можно изменить к лучшему на фоне сохраняющейся угрозы COVID-19 и будущих аналогичных угроз.

150-страничный доклад базируется на показаниях 50 свидетелей, среди которых бывший глава Минздрава Мэтт Хэнкок и резко критиковавший правительство после отставки бывший советник премьера Бориса Джонсона Доминик Каммингс. В основном доклад сосредоточен на действиях чиновников в Англии. Расследование проводилось с октября 2020 года, и его результаты одобрили депутаты всех основных политических партий.

Британское правительство, опираясь на мнение ученых, в самом начале пандемии не спешило вводить всеобщие ограничения, рассчитывая на быстрое формирование коллективного иммунитета, когда все переболеют COVID-19. Самоизолироваться сначала обязали только пожилых британцев. Жесткий локдаун в стране был введен 23 марта 2020 года.

В докладе критикуется то, что министры не усомнились в рекомендациях ученых, которые предлагали не пытаться остановить эпидемию, а контролировать ее распространение.

Депутаты считают, что отсрочка с введением локдауна и требования по социальному дистанцированию в первые три месяца пандемии была "серьезной ошибкой" и стоила тысяч жизней. На тот момент в отсутствие таких мер, как продуманная стратегия по изоляции заболевших, тестирование и отслеживание заразившихся и их контактов и как жесткий контроль на границе, полный локдаун был необходим и как можно скорее, говорится в докладе.

Также в докладе раскритиковано отсутствие массового тестирования граждан в начале пандемии, поспешная выписка пациентов с COVID-19 из больниц и отсутствие достаточного контроля за домами престарелых.

Одновременно депутаты сочли, что усилия правительства по поддержке разработке вакцин и по организации вакцинации стали одной из самых успешных инициатив кабмина за историю страны.

В докладе также изложены 38 рекомендаций правительству в связи с пандемией.