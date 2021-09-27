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Примерно две трети жителей Британии полностью привились от COVID-19

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Великобритании полную вакцинацию от коронавируса COVID-19 прошли более 65% жителей страны, сообщают британские СМИ со ссылкой на данные властей.

Согласно этим данным, среди британцев уже распределили 44,7 млн вторых компонентов вакцин, что охватывает около 66,6% всего населения Соединенного Королевства.

Великобритания - одна из немногих стран, где вакцинация охватила уже около двух третей жителей страны. Как отмечает Press Association, среди стран, преодолевших этот показатель, - Канада, где полностью привиты как минимум 70% жителей, Чили с 73% полноценно вакцинированных и Сингапур, где 76% жителей получили две дозы препарата.

Кроме того, Великобританию по показателю вакцинации обгоняют и некоторые европейские страны, в частности, Италия (67%), Бельгия (71%), Ирландия (73%) и Испания (77%).

По данным PA, в списке по числу полностью привитых жителей продолжает лидировать Португалия, где два компонента вакцины получили как минимум 84% жителей.

Всего в Великобритании за время пандемии COVID-19 выявили свыше 7,6 млн заражений, более 136 тыс. инфицированных скончались. При этом в стране зафиксировали более 6,1 млн случаев выздоровления от коронавирусной инфекции.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 27 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Великобритания Коронавирус

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