Адвокаты заявили о заторможенной моторике Саакашвили

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили продолжает ухудшаться, заявили в среду журналистам адвокаты политика.

"Речь идет о заторможенной моторике. Вместе с тем он заявил нам, что не прекратит голодовку, начатую в тюремной камере 1 октября. Морально Миша очень тверд и призывает грузинский народ завтра выйти на акцию в Тбилиси. Он подчеркнул, что эта не акция его партии "Единое национальное движение", это всенародная акция", - заявил после встречи с Саакашвили адвокат Бека Басилая.

В свою очередь еще один адвокат Димитри Садзаглишвили заявил, что пенитенциарная служба обязательно должна допустить личного врача Саакашвили Николоза Кипшидзе в Руставскую тюрьму для осмотра.

Ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. Он объявил голодовку.