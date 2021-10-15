Боррель обсудил проблемы безопасности и партнерства с замминистра обороны США
Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Заместитель министра обороны США Кэтлил Хикс встретилась в Вашингтоне с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, сообщил Пентагон.
Стороны обсудили "общие проблемы трансатлантической безопасности", говорится в сообщении.
"Хикс также признала важность укрепления европейского единства для безопасности и процветания Евроатлантического региона", - отметила пресс-служба американского минобороны.
Ранее Брюссель сообщил, что Боррель в ходе визита в Вашингтон 13-15 октября обсудит с госсекретарем США Энтони Блинкеном и Хикс проблемы обороны, безопасности, восстановления экономики после пандемии коронавируса.