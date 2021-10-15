Саакашвили призвал своих сторонников к ежедневным акциям протеста

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в очередном послании из Руставской тюрьмы призвал своих сторонников к проведению ежедневных акций протеста.

"Конечно, режим сделает все, чтобы меня не освободить, но этого у него не получится. Поэтому сейчас нужны ежедневные акции различными формами по всей Грузии. Я смогу помочь вам, если буду здоров и буду на свободе, а сделать это сможете только вы. Когда же я буду на свободе, мы вместе сможем сотворить чудеса", - написал Саакашвили в обращении, с которым ознакомил журналистов в пятницу адвокат Димитри Садзаглишвили.

Экс-президент отмечает, что вместе с борьбой за его освобождение необходимо параллельно готовиться и к победе на предстоящих 30 октября местных выборах.

"Вчерашний день убедил меня, что мы выиграем выборы, и я буду свободным. Темп моего освобождения и точное время зависит от вашей ежедневной организации", - пишет Саакашвили.

Он обратился также к грузинским эмигрантам с просьбой до конца октября на неделю приехать в Грузию "для решающей битвы".

"Наша победа на расстоянии вытянутой руки и мы очень скоро выберемся из болота", - написал Саакашвили.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.