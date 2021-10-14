Тимошенко призвала Саакашвили прекратить голодовку в тюрьме

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в четверг обратилась к находящемуся в грузинской тюрьме экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили с просьбой прекратить голодовку.

"Дорогой Миша, я хорошо знаю, что во время нахождения в заключении голодовка является почти единственной формой для выражения протеста. Также прекрасно понимаю твои мотивы, почему ты был вынужден так поступить, но прошу тебя прекратить голодовку. Ты нужен своей стране живым, здоровым и сильным", - заявила Тимошенко в видеообращении, которое было включено на большом экране на прошедшей в четверг в Тбилиси на площади Свободы акции в поддержку Саакашвили.

По словам Тимошенко, она поддерживает Саакашвили и присоединяется к требованиям по его освобождению.

"Я сама прошла через политические репрессии и хорошо знаю, что значит находиться в политзаключении. Это никогда никому не пожелаю. Несправедливо лишать человека свободы из-за политической борьбы и взглядов", - сказала она.

При этом она призвала сторонников Саакашвили в Грузии также попросить его прекратить голодовку.

На акции также были включены видеообращения из Киева главы фракции в Верховной раде Украины "Слуга народа" Давида Арахамии и журналиста Дмитрия Гордона.

Арахамия заявил, что Саакашвили является настоящим реформатором, и Украина стоит рядом с ним.

"Я требую его немедленного освобождения", - сказал он.

В свою очередь журналист Гордон в своем видеообращении заявил, что был опечален новостью о том, что Саакашвили находится в тюрьме.

"Саакашвили для меня особенный политик и особенный реформатор. (...) Он столько сделал для своего народа и своей страны и если это пока еще не оценено должным образом, обязательно будет оценено в будущем", - сказал он, отметив, что считает, что Саакашвили не должен сидеть в тюрьме и его обязательно нужно освободить.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. Он объявил голодовку.