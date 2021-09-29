Впервые в истории Туниса женщина возглавит правительство

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Президент Туниса Каис Саид в среду поручил сформировать новое правительство страны Наджле Ромдан, таким образом, впервые в истории Туниса главой правительства станет женщина.

Межарабский телеканал "Аль-Арабия" цитирует слова Саида, который, обращаясь к Наджле Ромдан, призвал ее "сделать предложения по составу правительства в ближайшие часы или дни, поскольку потеряно много времени".

Наджла Ромдан - инженер-геолог, в прошлом отвечала за исполнение проектов Всемирного банка в министерстве образования Туниса. Наблюдатели отмечают, что у нее небольшой опыт работы в правительстве.

"Аль-Арабия" напоминает, что в июле президент Туниса отправил в отставку прежнего премьера Хишема Мешиши и приостановил деятельность парламента, обосновав эти действия необходимостью спасения страны, ее государственности и народа. Этому предшествовали выступления людей, недовольных тем, как правительство страны решает проблемы, связанные с пандемией коронавируса.