В США миллионера подключили к ИВЛ спустя два дня после пожизненного приговора

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Миллионер Роберт Дерст, которого суд Лос-Анджелеса в четверг приговорил к пожизненному заключению за убийство в 2000 году, заразился коронавирусом и был подключен к аппарату ИВЛ, сообщает телеканал NBC News.

Адвокат Дерста рассказал телеканалу, что на суде его подзащитный выглядел куда хуже обычного, ему было тяжело дышать и говорить.

Ранее 78-летний Дерст был признан виновным в убийстве своей подруги Сьюзан Берман. Известно, что женщина собиралась признаться, что обеспечила Дерсту ложное алиби в связи с исчезновением его жены в 1982 году, следов которой так до сих и не нашли.

В 2001 году Дерст убил соседа Морриса Блэка, однако суд счел, что мужчина применил самооборону.

В 2015 Дерст сам случайно выдал себя, участвуя в съемках документального фильма HBO о своей жизни. Отлучившись в уборную, миллионер пробормотал "Ты попался? Что ты наделал? Убил их всех, конечно", забыв, что микрофон остался включенным и его слова слышали.