В США умер миллионер Роберт Дерст, отбывавший пожизненный срок за убийство

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Миллионер Роберт Дерст, приговоренный к пожизненному заключению за убийство подруги в 2000 году, скончался в понедельник в возрасте 78 лет, сообщает Associated Press.

По данным агентства, Дерст умер от естественной смертью в госпитале за пределами калифорнийской тюрьмы, где он отбывал пожизненное заключение.

В сентябре прошлого года 78-летний Дерст был признан виновным в убийстве своей подруги Сьюзан Берман, а в октябре суд Лос-Анджелеса приговорил миллионера к пожизненному заключению. Известно, что женщина собиралась признаться, что обеспечила Дерсту ложное алиби в связи с исчезновением его жены в 1982 году, следов которой так и не нашли.

В 2001 году Дерст убил соседа Морриса Блэка, однако суд счел, что мужчина применил самооборону.

В 2015 Дерст сам случайно выдал себя, участвуя в съемках документального фильма HBO о своей жизни. Отлучившись в уборную, миллионер пробормотал "Ты попался? Что ты наделал? Убил их всех, конечно", забыв, что микрофон остался включенным и его слова слышали.