Пожар на НПЗ в Кувейте не сказался на производстве и экспорте

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Мина Аль-Ахмади в Кувейте не повлиял на производственные и экспортные операции, сообщает Кувейтская национальная нефтяная компания (KNPC) в Twitter.

В настоящее время пожарные команды занимаются ликвидацией возгорания, которое произошло на установке обессеривания нефти.

A fire broke out on Monday in the sulphur removal unit of the Mina al-Ahmadi oil refinery in Kuwait, injuring several people, but operations and exports have not been affected, the Kuwait National Petroleum Company (KNPC) said. pic.twitter.com/ug3FH89wmE — Tehran Times (@TehranTimes79) October 18, 2021

Компания отмечает, что среди работников подрядчика зафиксированы незначительные травмы и случаи вдыхания паров. Некоторым раненым была оказана первая помощь на месте, и все они находятся в удовлетворительном состоянии, другие были доставлены в больницу, их состояние стабильное, уточняет KNPC.

В городе Мина Аль-Ахмади, расположенном в южной части Кувейта, находится один крупных портов страны в Персидском заливе.