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Пожар на НПЗ в Кувейте не сказался на производстве и экспорте

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Мина Аль-Ахмади в Кувейте не повлиял на производственные и экспортные операции, сообщает Кувейтская национальная нефтяная компания (KNPC) в Twitter.

В настоящее время пожарные команды занимаются ликвидацией возгорания, которое произошло на установке обессеривания нефти.

Компания отмечает, что среди работников подрядчика зафиксированы незначительные травмы и случаи вдыхания паров. Некоторым раненым была оказана первая помощь на месте, и все они находятся в удовлетворительном состоянии, другие были доставлены в больницу, их состояние стабильное, уточняет KNPC.

В городе Мина Аль-Ахмади, расположенном в южной части Кувейта, находится один крупных портов страны в Персидском заливе.

Кувейт

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