Министр внутренней безопасности США Майоркас заразился коронавирусом

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Заражение коронавирусом выявили во вторник у министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса, передает телеканал CNN со ссылкой на представителя ведомства Маршу Эспиносу.

"Министр Майоркас сегодня утром получил положительный тест на вирус COVID-19 после прохождения тестирования в рамках регулярного протокола перед поездками", - говорится в заявлении Эспиносы.

По данным представителя, Майоркас прошел полный курс вакцинации от коронавируса, и у него проявляются лишь небольшие симптомы заболевания.

"Он полностью вакцинирован, уйдет на изоляцию и будет работать из дома в соответствии с протоколами Центров по контролю заболеваний и медицинскими рекомендациями", - добавила Эспиноса.

Она отметила, что в настоящий момент проводится отслеживание контактов инфицированного.

Ранее планировалось, что Майоркас вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном отправится в Колумбию.