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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Что случилось этой ночью: среда, 20 октября

Экстренное заседание СБ ООН из-за запуска ракет в КНДР и планы Ирана и России по военному сотрудничеству

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- КНДР подтвердила испытательный пуск баллистической ракеты 19 октября. Официальные северокорейские СМИ уточнили, что баллистическая ракета нового типа была запущена с подводной лодки. По данным японского телеканала NHK, Совбез ООН проведет в среду экстренное заседание из-за запуска ракеты в КНДР.

- Иран и Россия планируют заключить соглашение о военном сотрудничестве, заявил начальник иранского Генштаба Мохаммад Багери. Он добавил, что Тегеран пока не готов к созданию военного блока с РФ, но не исключает этого в будущем. По словам Багери, иранская сторона рассчитывает разработать долгосрочную дорожную карту, которая даст новый стимул сотрудничеству с Россией в этой сфере.

- Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продолжает работу в Донбассе, несмотря на протесты у отеля с участниками миссии, заявили в пресс-службе организации. Там пояснили, что ОБСЕ пока не направляет отряды патрулирования в Донецке, где были протесты, но из других мест расположения СММ патрулирование продолжается в штатном режиме.

- В Иерусалиме прошли самые массовые с мая столкновения палестинцев с израильской полицией. Арестованы более 20 палестинцев. Перед этим в восточной части Иерусалима прошел марш "палестинских скаутов" в честь дня рождения пророка Мухаммеда.

- Google представила новые смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro. В устройствах впервые используется собственный чип Google Tensor, который в компании называют конкурентом новейших процессоров Snapdragon от Qualcomm.

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