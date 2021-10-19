Более 20 палестинцев арестованы после столкновений с полицией Израиля в Иерусалиме

Израильская полиция арестовывает палестинца у Дамасских ворот в Иерусалиме Фото: Mostafa Alkharouf/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Столкновения между палестинцами и израильской полицией произошли во вторник в районе Дамасских ворот в старом городе Иерусалима, сообщает израильская газета "Едиот ахронот".

Участники беспорядков забрасывали проезжающие мимо автомобили камнями, а также бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью. Арестованы не менее 22 человек. Сообщений о пострадавших на данный момент не поступало.

"Едиот ахронот" отмечает, что прошедшие столкновения стали самыми массовыми с мая этого года. Весной столкновения привели к взаимным обстрелам Израиля и сектора Газа, продолжавшимся около недели.

Ранее в восточной части Иерусалима прошел марш "палестинских скаутов" в честь дня рождения пророка Мухаммеда. Организатором марша выступило движение ФАТХ.