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Иран и Россия проведут заседание комиссии по ВТС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Заседание совместной комиссии Ирана и России по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) пройдет в ближайшее время в Тегеране, заявил начальник Генштаба Ирана Мохаммад Багери.

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"Скоро в Тегеране состоится заседание совместной военно-технической комиссии. Думаю, что наше сотрудничество в этой области будет развиваться", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

По словам Багери, иранская сторона рассчитывает разработать долгосрочную дорожную карту, которая даст новый стимул сотрудничеству с Россией в этой сфере.

"Благодаря тому, что уже более 40 лет наша страна живет в условиях санкций, львиную долю вооружений мы производим сами. Но есть некоторые аспекты, которые мы не смогли перевести в практическую производственную плоскость или же их не позволяют осуществить соображения экономического характера. И тогда мы обращаемся к российским коллегам и заключаем военные контракты", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах ВТС с Россией после снятия с Ирана ограничений по линии Совбеза ООН.

"В частности, после отмены санкций ООН закупка вооружений активно развивается. К тому же обстановка в регионе подталкивает нас к такому сотрудничеству", - сказал Багери.

Во вторник в Москве состоялась встреча министра обороны РФ Сергея Шойгу с начальником Генштаба Ирана Мохаммадом Багери. 18 октября Багери провел переговоры с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым.

Военное сотрудничество России и Ирана

Официально сообщалось, что в декабре 2006 года Россия выполнила контракт на поставку Ирану 29 комплексов ПВО ближнего действия "Тор-М1".

В 2016 году Виктор Озеров, будучи тогда главой комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, заявил, что Иран заинтересован в поставках военной техники из РФ почти на $10 млрд.

В 2016 году Россия выполнила контракт на поставку Ирану систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-300 "Фаворит" (концерн "Алмаз-Антей").

В ноябре 2019 года на авиавыставке в Дубае директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев заявил, что Москва готова расширить военно-техническое сотрудничество с Тегераном после снятия ограничений по линии СБ ООН. По его словам, Иран может быть заинтересован в приобретении у России боевых самолетов и вертолетов, танков, кораблей, береговых ракетных комплексов, авиационных двигателей, а также запасных частей для ремонта авиа- и бронетехники, подводных лодок.

19 октября в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России заявили, что Москва готова развивать военно-техническое сотрудничество с Тегераном, который заинтересован в российской военной продукции.

"Россию и Иран связывает давнее сотрудничество, и Тегеран действительно заинтересован в широкой номенклатуре российской продукции военного назначения. Мы со своей стороны видим все перспективы для развития военно-технического сотрудничества с Ираном", - говорится в сообщении пресс-службы ФСВТС России.

Россия Иран Мохаммад Багери

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