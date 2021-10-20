Шойгу заявил о росте на 30% числа полетов авиации НАТО вблизи границ России

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Количество полетов разведывательной и тактической авиации Военно-воздушных сил НАТО в российском приграничье по сравнению с прошлым годом возросло почти на треть, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"На тридцать процентов увеличилось количество полетов разведывательной и тактической авиации Военно-воздушных сил НАТО в приграничных с Российской Федерацией районах", - сказал Шойгу на совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.

По его словам, "сохраняется высокая интенсивность оперативной и боевой подготовки под эгидой НАТО".

"Ежегодно у западной границы Союзного государства проводится более 30 учений, сценарий которых основывается на вооруженном противоборстве с Россией. Все чаще к ним привлекаются страны, не входящие в альянс - Грузия, Украина, Швеция и Финляндия. Для проведения маневров стали активнее использоваться территории стран Балтии, Польши, акватория Балтийского моря", - отметил министр обороны РФ.

Североатлантический альянс укрепляет свою военную инфраструктуру в непосредственной близости границ Союзного государства России и Белоруссии, военно-политическая обстановка сложная, заявил Шойгу.

"Так, в Польшу и прибалтийские государства переброшены бронетанковая бригада сухопутных войск Соединённых Штатов Америки и четыре многонациональные батальонные тактические группы. Сформированы штабы коалиционных дивизий Альянса в Румынии, Польше и Латвии. Увеличиваются емкость портовой и аэродромной инфраструктур", - сказал Шойгу.

По его оценке, "численность сил первоочередного задействования НАТО возросла практически вдвое - с 25 до 40 тысяч военнослужащих".

"В Румынии и Польше Вашингтон размещает противоракетные комплексы "Иджис Эшор". При этом универсальность их пусковых установок позволяет применять, наряду с противоракетами, крылатые ракеты "Томагавк" и перспективные ударные средства, разрабатываемые Пентагоном", - отметил министр обороны РФ.

Шойгу отметил, что американские военные начали активную работу по модернизации тактического ядерного оружия и баз его хранения в европейских странах. По его словам, "особую озабоченность вызывает привлечение пилотов неядерных государств - членов блока к учениям по отработке вопросов применения тактического ядерного оружия".

"Видим в этом прямое нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия", - заявил министр обороны РФ.