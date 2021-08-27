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Зеленский высказался за присутствие НАТО в Черном море

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский выступил за присутствие блока НАТО в Черном море.

"Украина последовательно выступает за присутствие НАТО в Черном море", - сказал он на брифинге в Кишиневе после четырехсторонней встречи с президентами Молдавии, Польши и Румынии.

"Мы выступаем за укрепление мира и безопасности в регионе. К сожалению, военные угрозы нарастают вокруг Украины. Сейчас и Беларусь используется в качестве платформы для таких угроз. Российские вооруженные формирования в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии представляют угрозы для мира и стабильности в регионе. Оккупация Крыма также является угрозой безопасности, препятствием для развития сотрудничества и торговли в регионе", - заявил Зеленский.

Он предложил Молдове и Румынии присоединиться к усилению военно-морского взаимодействия в регионе Черного моря. "Из-за активной милитаризации нашего украинского Крымского полуострова под угрозой оказалось морское судоходство и торговля в регионе. Мы должны вместе решать эти современные вызовы. С этой целью Украина вышла с инициативой усилить взаимодействие по линии военно-морских сил причерноморских государств. Мы предлагаем нашим коллегам - и Румынии, и Молдове, которые имеют выход к Черному морю, также присоединиться к этой инициативе", - заявил Зеленский.

Кроме того, он указал на военную угрозу вокруг Украины. "Критическим является ее уровень с севера, где Беларусь используют сегодня как дополнительный плацдарм агрессивных действий. Другие постоянные источники угрозы - российские войска в приднестровском регионе Молдовы, в Абхазии", - сказал президент.

Президенты Украины, Румынии и Польши находятся в Кишиневе по приглашению президента Молдовы Майи Санду, где принимают участие в торжествах по случаю 30-летия независимости Молдовы.

Украина НАТО

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