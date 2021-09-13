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Зеленский сообщил, что Байден поддержал вступление Украины в НАТО

Зеленский сообщил, что Байден поддержал вступление Украины в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Фото: Evan Vucci/AP/TASS

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе прошедшей встречи с американским лидером Джо Байденом обсудил перспективы вступления его страны в НАТО.

"Я спросил Байдена о членстве Украины в НАТО (...). Он ответил, не все слова могут быть точными: "Я думаю, вы должны быть там, но это не только мое решение", - заявил Зеленский в интервью телеканалу CNN.

Он отметил, что обсуждению этого вопроса они посвятили 20-30 минут. При этом Зеленский добавил, будто заявил Байдену о том, что "благодаря вашему решению этот путь (в НАТО) будет короче, более прозрачным (...) для нас, для Украины".

Зеленский посетил США с официальным визитом с 31 августа по 1 сентября.

1 сентября у него состоялась встреча с Байденом в Белом доме.

Украина США НАТО Джо Байден Владимир Зеленский

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