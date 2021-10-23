Уголовное дело заведено после убийства собак в воронежском приюте для животных

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Дело по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное в отношении нескольких животных) возбудили в Воронеже после массового убийства собак в приюте для животных "Дора".

Как сообщает региональная прокуратура, дело возбуждено следственным отделом по расследованию преступлений на территории Железнодорожного района УМВД по городу. Прокуратура Воронежской области взяла расследование на контроль.

Ранее стало известно, что в приюте было убито несколько животных. Сообщалось, что собак застрелили. Первый заместитель председателя комитета ГД по экологии Владимир Бурматов в своем инстаграме отмечал со ссылкой на очевидцев, что, по некоторым данным, часть собак отравили, у некоторых животных перерезано горло. Всего было убито около 20 животных.

"Дора" - частный приют, который существует на пожертвования. На его попечении находятся около 700 собак и щенков.