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Неизвестные убили собак в приюте для животных в Воронеже

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Полиция начала проверку по обращению о массовом убийстве собак в воронежском приюте "Дора", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В ведомстве отметили, что получили сообщение о том, что на территории приюта застрелили несколько собак.

По данным местных СМИ, в пятницу утром в приюте обнаружили 15 погибших собак.

Между тем первый заместитель председателя комитета ГД по экологии Владимир Бурматов в своем инстаграме отмечает со ссылкой на очевидцев, что, по некоторым данным, часть собак отравили, у некоторых животных перерезано горло.

"Дора" - частный приют, который существует на пожертвования. На его попечении находятся около 700 собак и щенков.

Воронеж МВД

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