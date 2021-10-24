Глава Минюста Грузии предложил врачам Саакашвили осмотреть тюремную больницу

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Вопрос госпитализации бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вновь стоит в повестке дня, заявил в воскресенье журналистам личный врач экс-главы государства Николоз Кипшидзе.

"Состояние здоровья Саакашвили сегодня такое же, как вчера, а это значит, что сделанное ему накануне переливание и медикаментозное лечение принесли позитивный результат. Голодовку он не прекращает и ни при каких условиях не желает госпитализироваться в тюремную больницу. Саакашвили согласен перейти на госпитализацию в любую городскую больницу. К сожалению, из-за продолжающейся голодовки состояние Саакашвили может ухудшиться в любую минуту", - сказал Кипшидзе.

Между тем министр юстиции Грузии Рати Брегадзе публично пригласил врачей из консилиума, осуществляющего мониторинг состояния здоровья Саакашвили, посетить тюремную больницу и ознакомиться с ее возможностями.

"Сегодня мы вместе с заместителем министра здравоохранения осмотрели эту больницу, и местные врачи заявляют, что инфраструктура полностью готова для приемы пациента в случае необходимости. Мы предлагаем и врачам из консилиума посетить лечебное заведение №18 пенитенциарной системы (тюремную больницу - ИФ)", - сказал Брегадзе.

Ранее в воскресенье сообщалось об очередном митинге сторонников Саакашвили у стен тюрьмы. Митинг проходил под надзором полиции и завершился мирно.

Уже 24-й день Саакашвили продолжает голодовку в Руставской тюрьме. Состояние его здоровья, по словам личного врача экс-президента Николоза Кипшидзе, тяжелое. В свою очередь премьер Ираклий Гарибашвили заявил в воскресенье журналистам, что в случае ухудшения здоровья Саакашвили он будет перевезен в тюремную больницу в Тбилиси. Он также назвал провокацией заявление адвоката Ники Гварамия, что в тюремной больнице власти якобы готовят ликвидацию экс-президента страны.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.