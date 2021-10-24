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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Очередной митинг сторонников Саакашвили у стен тюрьмы прошел без эксцессов

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в очередной раз собрались в воскресенье вечером на митинг у стен Руставской тюрьмы.

Пришли, по различным данным, от 300 до 500 человек. Была установлена трибуна на фоне громадного плаката с изображением Саакашвили, размещены большие динамики.

Выступавшие требовали освобождения Саакашвили из заключения.

"Михаил Саакашвили должен быть освобожден. Он нужен стране, так как именно он возродил Грузию", - сказал на митинге председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия.

Он также заявил, что победа оппозиционных сил во втором туре местных выборов 30 октября "станет решающим фактором освобождения президента Саакашвили из заключения".

Митинг проходил под надзором полиции и завершился мирно.

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Уже 24-й день Саакашвили продолжает голодовку в Руставской тюрьме. Состояние его здоровья, по словам личного врача экс-президента Николоза Кипшидзе, тяжелое и его необходимо перевезти под наблюдение врачей в городскую многопрофильную клинику.

В свою очередь премьер Ираклий Гарибашвили заявил в воскресенье журналистам, что в случае ухудшения здоровья Саакашвили он будет перевезен в тюремную больницу в Тбилиси.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Прокуратура вынесла постановление о предъявлении обвинения Саакашвили по факту незаконного пересечения границы.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Грузия Михаил Саакашвили

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