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Лукашенко озвучил общую статистику по смертности в Белоруссии на фоне пандемии

За первый квартал 2020 года общая смертность в республике снизилась на 4%, от пневмоний - на 9%

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Общая смертность в Белоруссии за первый квартал текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года снизилась на 4%, в том числе от пневмоний - на 9%, сообщил президент республики Александр Лукашенко во вторник.

По его данным, в январе-марте 2020 года от болезней системы кровообращения умерли 18,5 тыс. человек, от онкологических заболеваний - почти 5 тыс. От пневмоний за три месяца текущего года умерли 254 человека.

Пандемия коронавируса

"У нас не просто болеют сейчас от вируса, но и психоз же. И все равно падение (смертельных случаев - ИФ) почти на 9% только от пневмоний. А сейчас это наша главная проблема", - сказал Лукашенко, заслушивая доклад о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения коронавируса. Главу государства цитирует его пресс-служба.

Лукашенко также обратил внимание, что за период с 1 января по 5 апреля текущего года в Белоруссии из-за внешних причин погибли 860 человек - на 15 человек меньше, чем в 2019 году. "Напомню: от пневмоний - 254", - заметил президент.

Глава государства уточнил, что из названного числа около 400 человек погибли в результате самоубийств, 85 - убийств, на пожарах погибли 206 человек, в ДТП - 107. "В среднем по республике по указанным выше причинам за неделю погибают 60-70 человек. С 30 марта по 5 апреля - почти 70 человек. А от коронавируса - 13", - привел цифры Лукашенко.

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"Я это к тому говорю, что не забывайте, что кроме коронавируса, пневмоний у нас есть и другие болезни", - заметил он. "Это не значит, что надо ослабить работу по этой главной мировой проблеме. Нет. Мы определились, как никогда объединились в этой борьбе и должны выстоять", - добавил Лукашенко.

"Катастрофы абсолютно нет" - Лукашенко о ситуации с коронавирусом в стране

Ранее во вторник на совещании в Минске президент объявил, что в республике по состоянию на 7 апреля в общей сложности госпитализированы 794 человека с COVID-2019, из них 31 пациент находится на искусственной вентиляции легких. "Катастрофы абсолютно нет", - подчеркнул Лукашенко, которого процитировало госагентство БелТА.

Ранее белорусский Минздрав приводил информацию, согласно которой в стране на стационарном лечении находилось 634 человека с коронавирусом. Таким образом, с учетом новых данных прирост за сутки составил 160 человек.

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"Да, прирост у нас наблюдается. Слава богу, что не лавинообразный. И это надо удержать", - прокомментировал Лукашенко новые данные по заболевшим.

"Болеть мы будем. Только желательно, чтобы не было лавинообразного скачка по заболеваемости, чтобы эта линия прошла как можно ближе к горизонтали. Пока система здравоохранения с этим справляется", - сказал Лукашенко.

Он заявил, что ситуация с коронавирусом помогла встряхнуть систему здравоохранения и обнаружить в ней некоторые проблемы. "Я вижу узкие места в нашей системе здравоохранения, но я с вас спрошу, когда этот психоз закончится и когда уйдут эти болезни", - сказал Лукашенко.

Кроме того, он отметил, что из-за распространения коронавируса отмечается приток врачей смежных специальностей в инфекционные больницы. "Врачи, которые непосредственно работают с пациентами, поступившими с коронавирусной инфекций, в достаточной степени защищены. А в онкологии которые работают, с сердечно-сосудистыми... Туда тоже поступают люди с вирусами. И оттуда у нас, хоть немного, но приток врачей в инфекционках появился", - заявил Лукашенко.

"Слава богу, что не умирают (заболевшие врачи - ИФ), спасаем мы их. Недопустимо, когда специалисты и врачи выходят из строя", - подчеркнул президент. Лукашенко поручил главе белорусского Минздрава Владимиру Каранику принять меры по защите врачей от коронавируса.

Хроника коронавируса. Апрель.

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