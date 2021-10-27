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Британский суд рассмотрит апелляцию США на запрет экстрадиции Ассанжа в США

Британский суд рассмотрит апелляцию США на запрет экстрадиции Ассанжа в США
Фото: Mark Kerrison/In Pictures via Getty Images

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Высокий суд Лондона в среду начнет рассмотрение апелляции властей США на запрет экстрадиции основатели Wikileaks Джулиана Ассанжа в Соединенные Штаты, где ему может грозить до 175 лет тюрьмы.

Слушания продлятся два дня - 27 и 28 октября. США добиваются экстрадиции Ассанжа, поскольку прокуратура США хочет привлечь его к суду за кражу и раскрытие секретной информации, имеющей отношение к обороне.

В августе этого года команда защитников Ассанжа проиграла судебное разбирательство - судья постановил, что правительству США может быть предоставлено больше оснований для обжалования запрета на экстрадицию.

В январе 2021 года суд в Лондоне постановил, что экстрадиция в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа невозможна. Суд мотивировал своё решение опасениями за психическое здоровье осужденного.

Ассанж изначально попал в британскую тюрьму из-за событий 2012 года. Его тогда обвиняли в Швеции в сексуальных домогательствах, и Великобритании предстояло решить вопрос о его экстрадиции. Ассанж, выйдя на свободу под залог, не явился в суд и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где находился семь лет. Позднее власти Швеции закрыли это дело.

В апреле 2019 года в Вестминстерском магистратском суде основателя Wikileaks признали виновным в неявке в суд в 2012 году. Тогда власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks. В начале мая 2019 года суд в Великобритании отправил Ассанжа на 50 недель в тюрьму.

В апреле 2019 года Минюст США сообщил, что обвиняет основателя WikiLeaks в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров для распространения секретных военных документов. Позже судебные власти США объявили о решении предъявить дополнительные обвинения основателю Wikileaks по еще 17 пунктам. Все обвинения, как отмечают американские СМИ, связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США.

В настоящее время Ассанж отбывает наказание в тюрьме Белмарш (Лондон) за нарушение условий освобождения под залог.

Лондон Великобритания Джулиан Ассанж Wikileaks

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