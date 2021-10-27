В Польше предложили более чем вдвое увеличить численность армии

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский и министр обороны страны Мариуш Блащак в рамках законопроекта об обороне предлагают принять меры, направленные на значительное усиление польских вооруженных сил, пишет польское издание Rzeczpospolita ("Речь Посполита").

По их словам, необходимость принятия нового закона об обороне обусловлена двумя факторами. Во-первых, прежний закон об обороне был принят в Польше в 1967 году и его нужно обновить. Во-вторых, того требует нынешняя международная ситуация – государство, имеющее внешнюю границу ЕС, должно обладать серьезной сдерживающей силой.

В частности, в соответствии с предложениями Качиньского и Блащака, численность польской армии можно было бы довести до 250 тыс. человек (сейчас она составляет 120 тыс.).

"Речь идет о том, чтобы ввиду внешних угроз значительно укрепить силы нашей армии, новый закон об обороне создал бы для этого основу", - цитирует газета слова Качиньского.

По его словам, на восточной границе Польши идет гибридная война, происходят провокации, и стоят две армии – мощная российская и белорусская послабее. Нынешние вооруженные силы Польши не отвечают условиям, необходимым для того, чтобы противостоять этим вызовам, полагает Качиньский.

"Я опасаюсь, что предложение о 250-тысячной профессиональной армии будет сильно не соответствовать экономическим возможностям государства. Если бы мы достигли такой численности профессиональных военнослужащих, то мы бы стали третьей по численности армией в НАТО после США и Турции, а это означило бы необходимость увеличения расходов на оборудование и вооружение до беспрецедентного уровня", - прокомментировал предложение Качиньского и Блащака бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скрыпчак.