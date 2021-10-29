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Впервые измерена глубина Большого Красного пятна на Юпитере

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Juno, космический зонд NASA, сумел заглянуть под слой облаков Юпитера и измерить глубину знаменитого Большого Красного пятна - обширного антициклона, диаметр которого превосходит диаметр Земли, сообщила Лаборатория реактивного движения NASA.

Juno вращается вокруг Юпитера с 2016 года, микроволновый радиометр аппарата позволяет ученым "заглянуть" под облака и исследовать вихри в атмосфере планеты.

Новые результаты показывают, что Большое Красное пятно охватывают области ниже тех, где конденсируется вода и образуются облака, там, где солнечный свет уже не нагревает атмосферу.

"Высота и размер Большого Красного пятна означают, что концентрация атмосферной массы внутри шторма потенциально может быть обнаружена приборами, изучающими гравитационное поле Юпитера", - говорится в сообщении.

Ученые смогли измерить изменения скорости Juno с точностью до 0,01 миллиметра в секунду с помощью антенны слежения за сетью глубокого космоса NASA с расстояния более 650 млн км. Они пришли к выводу, что глубина Большого Красного пятна - примерно до 300 миль (500 километров) ниже верхней границы облаков.

В дополнение к циклонам и антициклонам, Юпитер известен своими белыми и красноватыми полосами облаков, которые опоясывают планету. Сильные ветры, дующие с востока и запада, разделяют эти полосы, глубина которых достигает 3,2 тыс. км.

Данные, собранные микроволновым радиометром Juno, говорят о том, что газообразный аммиак в атмосфере Юпитера движется в "замечательном соответствии с наблюдаемыми струйными потоками".

Также выяснилось, что гигантские циклонические штормы на обоих полюсах Юпитера - восемь на севере и пять на юге - чрезвычайно устойчивы, оставаясь в одном и том же месте.

Лаборатория реактивного движения NASA - научно-исследовательская лаборатория, финансируемая NASA и управляемая Калифорнийским технологическим институтом.

NASA Юпитер Большое Красное Пятно США Juno

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