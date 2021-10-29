Впервые измерена глубина Большого Красного пятна на Юпитере

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Juno, космический зонд NASA, сумел заглянуть под слой облаков Юпитера и измерить глубину знаменитого Большого Красного пятна - обширного антициклона, диаметр которого превосходит диаметр Земли, сообщила Лаборатория реактивного движения NASA.

Jupiter's Great Red Spot is over 200 miles (350 km) deep, and its polar cyclones barely change location over time. New findings from our #JunoMission give a fuller picture of the planet's turbulent atmosphere: https://t.co/tZX2MsKFLl pic.twitter.com/rRO1m01gUg — NASA (@NASA) October 28, 2021

Juno вращается вокруг Юпитера с 2016 года, микроволновый радиометр аппарата позволяет ученым "заглянуть" под облака и исследовать вихри в атмосфере планеты.

Новые результаты показывают, что Большое Красное пятно охватывают области ниже тех, где конденсируется вода и образуются облака, там, где солнечный свет уже не нагревает атмосферу.

"Высота и размер Большого Красного пятна означают, что концентрация атмосферной массы внутри шторма потенциально может быть обнаружена приборами, изучающими гравитационное поле Юпитера", - говорится в сообщении.

Ученые смогли измерить изменения скорости Juno с точностью до 0,01 миллиметра в секунду с помощью антенны слежения за сетью глубокого космоса NASA с расстояния более 650 млн км. Они пришли к выводу, что глубина Большого Красного пятна - примерно до 300 миль (500 километров) ниже верхней границы облаков.

В дополнение к циклонам и антициклонам, Юпитер известен своими белыми и красноватыми полосами облаков, которые опоясывают планету. Сильные ветры, дующие с востока и запада, разделяют эти полосы, глубина которых достигает 3,2 тыс. км.

Данные, собранные микроволновым радиометром Juno, говорят о том, что газообразный аммиак в атмосфере Юпитера движется в "замечательном соответствии с наблюдаемыми струйными потоками".

Также выяснилось, что гигантские циклонические штормы на обоих полюсах Юпитера - восемь на севере и пять на юге - чрезвычайно устойчивы, оставаясь в одном и том же месте.

Лаборатория реактивного движения NASA - научно-исследовательская лаборатория, финансируемая NASA и управляемая Калифорнийским технологическим институтом.