Резиденция премьера Ирака подверглась атаке беспилотника

Мустафа аль-Каземи Фото: Christian Marquardt - Pool/Getty Images

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Резиденция премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи в Багдаде была атакована беспилотником со взрывчаткой, сообщает Al Arabiya со ссылкой на Минобороны Ирака.

Как отмечается, иракский премьер не пострадал.

Корреспондент Al Arabiya также сообщил об интенсивном обстреле так называемой зеленой зоны в Багдаде, где располагаются дипломатические представительства США и других стран.

По данным источника Al Arabiya в службах безопасности Ирака, беспилотник был перехвачен.

Ответственность за атаку пока никто не взял.