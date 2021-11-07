Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

США осудили покушение на иракского премьера

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты осудили ракетный обстрел резиденции премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи в Багдаде и предложили помощь в расследовании атаки, сообщил Госдепартамент США.

"Этот очевидный акт терроризма, который мы решительно осуждаем, был направлен в самое сердце иракского государства", - говорится в сообщении.

В Вашингтоне отметили, что "с облегчением узнали, что премьер-министр не пострадал".

"Мы находимся в тесном контакте с иракскими силами безопасности, которым поручено защищать суверенитет и независимость Ирака, и предложили нашу помощь в расследовании этого нападения", - заявили в Госдепе.

В ведомстве подчеркнули, что их "приверженность иракским партнерам непоколебима" и что США поддерживают правительство и народ Ирака.

Как сообщалось, беспилотник нанес удар по резиденции премьера аль-Каземи в укрепленной Зеленой зоне Багдада рано утром в воскресенье. В правительстве Ирака заявили, что политик не пострадал и "находится в добром здравии".

Ирак США Мустафа аль-Каземи

Новости по теме

Новости

Глава МИД Ливии отстранена от должности Президентским советом

Резиденция премьера Ирака подверглась атаке беспилотника

Резиденция премьера Ирака подверглась атаке беспилотника

Илон Маск спросил подписчиков в твиттере, стоит ли ему продать 10% акций Tesla

Многотысячная демонстрация экоактивистов прошла в Глазго на фоне саммита COP26

Многотысячная демонстрация экоактивистов прошла в Глазго на фоне саммита COP26

Что произошло за день: суббота, 6 ноября

Павел Дуров анонсировал платную функцию отключения рекламы в Telegram

Павел Дуров анонсировал платную функцию отключения рекламы в Telegram

Взрыв бензовоза в Сьерра-Леоне привел к гибели не менее 90 человек

Взрыв бензовоза в Сьерра-Леоне привел к гибели не менее 90 человек

Рябков заявил об отсутствии подвижек в переговорах с США по визам

Восемь человек погибли в давке на музыкальном фестивале в США

Восемь человек погибли в давке на музыкальном фестивале в США

"Роскосмос" и НАСА предварительно определились с россиянами для экипажа Crew Dragon

"Роскосмос" и НАСА предварительно определились с россиянами для экипажа Crew Dragon
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });