Что случилось этой ночью: воскресенье, 7 ноября

Атака беспилотника на резиденцию премьера Ирака и начало принудительного взыскания приставами штрафов с Telegram

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Беспилотник атаковал резиденцию иракского премьера Мустафы аль-Каземи. По данным СМИ, пострадали до десяти сотрудников охраны. Иракские военные заявили, что аль-Каземи не пострадал, но СМИ утверждали, что премьера с легкими ранениями доставили в больницу. США осудили покушение на аль-Каземи, назвав произошедшее терактом.

- Приставы начали процедуру принудительного взыскания с Telegram 5 млн рублей штрафов за отказ удалить контент, противоречащий законодательству РФ. Согласно банку данных исполнительных производств ФССП, 3 ноября в отношении компании были возбуждены два дела о взыскании 2,5 млн рублей каждое.

- Президентский совет отстранил главу МИД Ливии Наджлу Мангуш от должности за "административные правонарушения". При этом признанное ООН правительство национального согласия заявило об отсутствии таких полномочий у Совета.

- "Галатасарай" попросил УЕФА пересмотреть результаты матча Лиги Европы против "Локомотива", закончившегося ничьей (1:1). В концовке матча, который состоялся 4 ноября в Стамбуле, россиянин Дмитрий Живоглядов получил две желтые карточки, но не был удален.

- Россиянин Вадим Мусаев уступил украинцу Юрию Захарееву в финале ЧМ по боксу. Российский боксер проиграл единогласным решением судей. В итоге сборная России заняла пятое место в командном зачете чемпионата мира.