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СМИ сообщили о пострадавших в результате атаки дрона на дом премьера Ирака

СМИ сообщили о пострадавших в результате атаки дрона на дом премьера Ирака
Иракские военные (архивное фото)
Фото: Ameer Al Mohammedaw/picture alliance via Getty Images

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - До десяти сотрудников охраны премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи пострадали в результате атаки заминированного дрона на его резиденцию в Багдаде, сообщают СМИ.

Associated Press со ссылкой на двух иракских чиновников пишет, что пострадали семь человек из охраны премьер-министра.

По данным телеканала Alhadath, который ссылается на своего корреспондента, пострадали десять сотрудников охраны.

Официальных данных о пострадавших нет.

Резиденция премьер-министра Ирака подверглась атаке беспилотника со взрывчаткой в ночь на воскресенье. Иракские военные заявили, что аль-Каземи не пострадал, но СМИ утверждали, что премьера с легкими ранениями доставили в больницу.

США осудили покушение на премьер-министра Ирака, назвав произошедшее терактом.

Ответственность за атаку пока никто на себя не взял.

Ирак Мустафа аль-Каземи

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