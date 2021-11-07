СМИ сообщили о пострадавших в результате атаки дрона на дом премьера Ирака

Иракские военные (архивное фото) Фото: Ameer Al Mohammedaw/picture alliance via Getty Images

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - До десяти сотрудников охраны премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи пострадали в результате атаки заминированного дрона на его резиденцию в Багдаде, сообщают СМИ.

Associated Press со ссылкой на двух иракских чиновников пишет, что пострадали семь человек из охраны премьер-министра.

По данным телеканала Alhadath, который ссылается на своего корреспондента, пострадали десять сотрудников охраны.

Официальных данных о пострадавших нет.

Резиденция премьер-министра Ирака подверглась атаке беспилотника со взрывчаткой в ночь на воскресенье. Иракские военные заявили, что аль-Каземи не пострадал, но СМИ утверждали, что премьера с легкими ранениями доставили в больницу.

США осудили покушение на премьер-министра Ирака, назвав произошедшее терактом.

Ответственность за атаку пока никто на себя не взял.