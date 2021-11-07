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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Тбилиси прошла акция противников Саакашвили

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В Тбилиси перед зданием парламента в воскресенье прошла протестная акция, приуроченная к памяти событий 7 ноября 2007 года, когда власти Грузии жестко разогнали оппозиционеров, требовавших отставки тогдашнего президента страны Михаила Саакашвили.

В тот день в результате силового разгона полицейскими и спецназовцами, по данным Минздрава, в больницы города доставили с различными травмами 360 человек.

Позже в тот же день силовики ворвались в телекомпанию "Имеди" и устроили там погром. Вечером Саакашвили объявил в стране чрезвычайное положение. Тогдашние грузинские власти обвинили Россию в поддержке оппозиции.

На акции, в которой, по информации грузинских СМИ, приняли участие несколько тысяч человек, показали документальные кадры разгона людей в 2007 году.

"Саакашвили должен сидеть в тюрьме до последнего часа вынесенного ему приговора. Его сегодняшняя так называемая голодовка - это издевательство над грузинским народом. Он требует не пересмотра вынесенных приговоров, он требует от грузинского народа, чтобы его в очередной раз назначили президентом. Этим требованиям (...) не суждено сбыться", - заявил на акции один из пострадавших 14 лет назад Дачи Цагурия.

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Собравшиеся обратились к президенту Саломе Зурабишвили с просьбой объявить 7 ноября в Грузии Днем Чести.

В воскресенье Зурабишвили посмертно наградила бывшего депутата парламента Кобу Давиташвили Орденом Чести.

Давиташвили был одним из участников акции 7 ноября 2007 года. В результате полученных тогда травм он тяжело болел, с трудом передвигался. В декабре 2020 года он скончался в возрасте 49 лет.

Экс-президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября его задержали в Тбилиси.

В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Прокуратура вынесла постановление о предъявлении обвинения Саакашвили по факту незаконного пересечения границы.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание он считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Грузия Тбилиси Михаил Саакашвили

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