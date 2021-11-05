Минюст Грузии рекомендовал проводить судебный процесс Саакашвили в тюрьме

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе в эфире грузинской телекомпании "Рустави-2" заявил, что его ведомство из соображений безопасности не рекомендует проводить судебный процесс в отношении экс-президента Михаила Саакашвили в здании суда и предлагает делать это в тюремном учреждении, где он находится.

По его словам, подобная практика существует, судебный процесс может проходить в другом месте, то есть не здании суда. Он подчеркнул, что это будет строгая рекомендация со стороны Минюста, чтобы заключенного не выводили с территории тюремного учреждения, так как может возникнуть угроза непосредственно для Саакашвили. Он привел в пример недавнее заявление Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии, где также говорилось о возможных угрозах, которые могут возникнуть в случае, если Саакашвили будет выведен с территории тюрьмы.

При этом Брегадзе в очередной раз прокомментировал требования адвокатов Саакашвили о переводе его в гражданскую клинику.

По заявлению министра, ни в одном из заключений консилиума (многопрофильной группы врачей, которые наблюдают за состоянием Саакашвили) нигде не было сказано о необходимости его перевода в частную или гражданскую клинику и в целом о том, что ему необходима неотложная госпитализация.

"Соответственно, создается впечатление, что эти люди, которые говорят о гражданской клинике, пытаются сделать так, чтобы в какой-то форме произошел перевод этого человека (Саакашвили - ИФ) в гражданскую клинику. Потому, что естественно, там для обеспечения его безопасности потребуется больше сил со стороны государства и попытаются устроить там провокацию", - считает он.

Ранее личный врач Саакашвили вновь заявил о необходимости перевода экс-президента. Он сообщил, что у экс-президента проблемы с воспалением глаза и сердцем. Комментируя заявление министра юстиции Рати Брегадзе, что Саакашвили в тюрьме во время голодовки ест каши и пьет соки, Кипшидзе заявил, что в тюрьме всюду видеокамеры.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. В настоящее время экс-президент находится в тюрьме в городе Рустави. Прокуратура вынесла постановление о предъявлении обвинения Саакашвили по факту незаконного пересечения границы.