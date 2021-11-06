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Грузинская оппозиция устроила акцию у стен Руставской тюрьмы

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Акция протеста оппозиционных сил проходит у стен Руставской тюрьмы, где в заключении содержится экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Пока организаторы акции не начинают выступлений, ожидая прибытия из регионов своих сторонников. На данный момент на площадке перед тюрьмой собрались, по информации местных СМИ, несколько сот участников акции, которая по утверждению лидеров оппозиции будет постоянной.

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Накануне Саакашвили в очередном послании своим сторонникам призвал их проводить одновременно массовые акции протеста во многих местах по всей Грузии, чтобы рассредоточить полицейские силы.

В свою очередь служба госбезопасности Грузии (СГБ) в распространенном в субботу заявлении утверждала, что оппозиционные силы намерены осуществить ряд деструктивных действий с целью силового захвата власти. СГБ заявляет, что ими руководит Саакашвили с помощью переданных через адвокатов посланий лидерам оппозиции.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси.

Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Прокуратура вынесла постановление о предъявлении обвинения экс-президенту по факту незаконного пересечения границы.

Грузия Михаил Саакашвили

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