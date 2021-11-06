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Пенитенциарная служба Грузии показала видео, на котором Саакашвили есть кашу

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Пенитенциарная служба Грузии показала видеокадры с медицинского пункта Руставской тюрьмы, на которых видно, как бывший президент Грузии Михаил Саакашвили ест кашу-пюре, а также принимает какие-то таблетки, запивая их водой.

Саакашвили выглядит похудевшим, но не изможденным.

Сам экс-президент Грузии ранее распространил заявление в соцсетях, предположительно с помощью своих адвокатов, что он с сегодняшнего дня отказывается от приема любых продуктовых добавок и любых соков, а также газированной воды в знак протеста против обнародования пенитенциарной службой его личных данных.

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О наличии видеокадров, которые подтверждают прием Саакашвили пищевых добавок и соков "определенного назначения", ранее говорил руководитель специальной пенитенциарной службы Грузии Ника Цхварашвили. Он сказал, что вопрос обнародования видео "обсуждается".

О том, что Саакашвили принимает обязательные пищевые добавки, также заявлял начальник медицинского департамента специальной пенитенциарной службы Георгий Чидрашвили, которого также цитировала "Рустави-2". По информации Чидрашвили, состояние экс-президента стабильное.

Саакашвили, который является в Грузии фигурантом нескольких уголовных дел, тайно прибыл в республику 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, он объявил голодовку.

Грузия Тбилиси Михаил Саакашвили

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