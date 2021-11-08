В НАТО сочли недопустимыми действия властей Белоруссии на границе с Польшей

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В НАТО в понедельник обвинили Минск в использовании стремящихся в ЕС нелегальных мигрантов в качестве "гибридной тактики" и заявили о недопустимости таких действий.

"Использование мигрантов режимом Лукашенко в качестве гибридной тактики является недопустимым", - приводят европейские СМИ выдержки из заявления представителя альянса.

Он также отметил, что в НАТО "обеспокоены эскалацией" напряженности на границе Белоруссии и Польши.

"Мы призываем Белоруссию соблюдать международное законодательство... НАТО продолжает тщательно следить за ситуацией, которая оказывает давление на наших союзников - Литву, Латвию и Польшу", - сказал он.

В понедельник от властей Польши стали поступать данные о большой группе мигрантов, собравшейся на белорусской территории в непосредственной близости от границы. На кадрах с вертолета, размещенных в твиттере министерства обороны Польши видна большая группа мигрантов в районе КПП "Кужницы". Ранее представитель польских спецслужб Станислав Жарын сообщил о движении большой колонны мигрантов по территории Белоруссии в сторону границы с Польшей. Он назвал происходящее очередной враждебной акцией Белоруссии против Польши.

Польша и ряд других европейских стран обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ. Польша со своей стороны их также не пускает, поэтому многие нелегалы застряли в пограничной зоне. Эта ситуация продолжается уже два месяца.

Польша разместила на границе с Белоруссией тысячи военнослужащих, выстроила заграждение с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе, журналистам и неправительственным организациям ввиду действующего режима ЧП посещать границу запрещено.