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Госдеп США осудил Белоруссию из-за ситуации с мигрантами на границе ЕС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - США обеспокоены ситуацией со скоплением нелегалов из ближневосточных стран на границе ЕС и Белоруссии и осуждают позицию Минска, которая привела к сложившейся ситуации, заявил в понедельник на брифинге представитель Госдепа США Нед Прайс.

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"Мы обеспокоены информацией и кадрами, поступающими с границы Польши и Белоруссии на протяжении последних нескольких дней", - сказал он.

"США решительно осуждают режим (президента Александра - ИФ) Лукашенко за политическую эксплуатацию и давление на уязвимых людей", - подчеркнул Прайс, указав, что Вашингтон призывает Белоруссию "немедленно остановить свою кампанию по организации нелегальных попыток мигрантов пересечь границу в Европу".

Он добавил, что США продолжат поддерживать Польшу и всех остальных партнеров в Европе, которым угрожают "неприемлемые действия со стороны Белоруссии".

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ. Эти страны обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией. Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

Ситуация в регионе осложнилась в понедельник, когда большая группа мигрантов стала концентрироваться на территории Белоруссии на самой границе с Польшей. На места службы срочно были вызваны резервисты двух батальонов пехоты на востоке Польши.

США ЕС Белоруссия Польша Госдеп США Нед Прайс

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