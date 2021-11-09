Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с беженцами на границах Белоруссии

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщила пресс-служба Кремля.

"Затронут ряд вопросов двустороннего сотрудничества с учетом итогов прошедшего 4 ноября заседания Высшего Государственного совета Союзного государства. Подтвержден настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодных интеграционных процессов в духе партнерства и союзничества", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, "президенты обменялись также мнениями о ситуации с беженцами на белорусско-польской и белорусско-литовской границах".

Президенты условились о продолжении контактов, добавили в Кремле.