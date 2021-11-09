Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Власти Польши пока не планировали вводить военное положение на границе с Белоруссией

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Власти Польши не имеют планов введения режима военного положения на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами. Об этом сообщил во вторник в эфире польского радио представитель польского правительства Петр Мюллер.

Он напомнил, что пока в ряде регионов на польско-белорусской границе действует режим чрезвычайного положения – в частности там запрещено перемещение за исключением местных жителей, запрещена и работа журналистов – вся информация предоставляется прессе сотрудниками спецслужб, МВД и полиции.

Ранее во вторник МВД Польши сообщило, что в связи с осложнившейся ситуацией на границе с Белоруссией охрана приграничных территорий усилена. В настоящее время наравне с 4 тыс. пограничниками на границе размещены 12 тыс. военных, 1,5 тыс. полицейских, а также спецназовцы.

В миреВ Белоруссии сообщили, что Польша стянула боевую технику к границе у лагеря мигрантовЧитать подробнее

Ситуация на польско-белорусской границе осложнилась накануне, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после острой международной реакции на инцидент с самолетом Ryanair заявил в конце мая, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией.

Страны Балтии обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

8
Польша Белоруссия

Новости по теме

Новости

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с беженцами на границах Белоруссии

Адвокат сообщил, что Саакашвили начнут судить 10 ноября

Адвокат сообщил, что Саакашвили начнут судить 10 ноября

Адвокаты направили апелляцию на арест судна РФ в Дании и альтернативный иск

Адвокаты направили апелляцию на арест судна РФ в Дании и альтернативный иск

ЕС приостановил упрощенный визовый режим для чиновников Белоруссии

ЕС приостановил упрощенный визовый режим для чиновников Белоруссии

Антиталибовский фронт объявил о начале борьбы в провинции Кабул

Антиталибовский фронт объявил о начале борьбы в провинции Кабул

Истребитель Checkmate привезли в Дубай для участия в первом зарубежном авиасалоне

Истребитель Checkmate привезли в Дубай для участия в первом зарубежном авиасалоне

"Газпром" качает больше газа через Украину и Польшу, наращивая запасы в ПХГ Европы

"Газпром" качает больше газа через Украину и Польшу, наращивая запасы в ПХГ Европы
Пандемия коронавируса

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 250 млн

Что случилось этой ночью: вторник, 9 ноября

Корабль Crew Dragon-2 успешно приводнился в Мексиканском заливе

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });