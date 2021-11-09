Власти Польши пока не планировали вводить военное положение на границе с Белоруссией

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Власти Польши не имеют планов введения режима военного положения на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами. Об этом сообщил во вторник в эфире польского радио представитель польского правительства Петр Мюллер.

Он напомнил, что пока в ряде регионов на польско-белорусской границе действует режим чрезвычайного положения – в частности там запрещено перемещение за исключением местных жителей, запрещена и работа журналистов – вся информация предоставляется прессе сотрудниками спецслужб, МВД и полиции.

Ранее во вторник МВД Польши сообщило, что в связи с осложнившейся ситуацией на границе с Белоруссией охрана приграничных территорий усилена. В настоящее время наравне с 4 тыс. пограничниками на границе размещены 12 тыс. военных, 1,5 тыс. полицейских, а также спецназовцы.

Ситуация на польско-белорусской границе осложнилась накануне, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после острой международной реакции на инцидент с самолетом Ryanair заявил в конце мая, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией.

Страны Балтии обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.