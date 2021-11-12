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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

ЕК предложила выделить Польше 25 млн евро на укрепление границы с Белоруссией

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Европейская комиссия предложила выделить Польше 25 млн евро из бюджета на будущий год, деньги планируется направить на охрану польской границы с Белоруссией, сообщает в пятницу польское радио.

При этом, по его данным, эти деньги нельзя будет использовать ни для финансирования строительства стены на границе, ни для закупки колючей проволоки, поскольку на это нет согласия Европейской комиссии.

Деньги могут быть направлены на усиление инфраструктуры, системы наблюдения, на приобретение оборудования, в частности, оптоэлектронных систем, тепловизионных камер, беспилотников и специальных автомобилей, отмечает польское радио.

Ситуация на польско-белорусской границе осложнилась 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

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