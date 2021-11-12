Дания вновь ввела COVID-пропуска для похода в рестораны и бары

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В Дании с пятницы посещать бары, рестораны и ночные клубы вновь разрешается только при предъявлении цифровых COVID-пропусков, сообщает газета The Guardian.

По данным издания, правило ввели после того, как власти Дании на фоне роста темпов распространения коронавируса по стране вновь объявили это заболевание представляющим критическую опасность.

Предполагается, что такие меры будут действовать как минимум месяц для входа в ночные клубы, кафе, рестораны. Цифровой сертификат также необходим лицам старше 15 лет для посещения мероприятий с участием более 2 тыс. человек.

The Guardian напоминает, что ранее такие меры вводили 1 июля. Их отменили 10 сентября, когда благодаря высоким темпам вакцинации вспышку коронавируса удалось взять под контроль.

Агентство Associated Press в свою очередь отмечает, что, по данным здравоохранения Дании, число заражений COVID-19 и госпитализаций увеличилось быстрее, чем ожидалось.

Эпидемиологический комитет парламента Дании во вторник единогласно одобрил решение вновь объявить вспышку COVID-19 "критическим с социальной точки зрения заболеванием" и повторно ввести режим цифровых COVID-пропусков.

Кроме того, как сообщило датское радио DR, правительство, федерации профсоюзов и работодатели достигли соглашения, которое позволяет работодателям требовать от сотрудников предъявлять цифровой пропуск на работе. Теперь соглашение должны одобрить в парламенте, вероятно, на следующей неделе.

В Дании за время пандемии COVID-19 выявили свыше 412 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 2,7 тыс. инфицированных скончались. При этом зафиксированы 380,7 тыс. случаев выздоровления от коронавируса.