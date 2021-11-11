Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Австрии могут вести "локдаун для невакцинированных"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Австрии могут ввести строгие ограничительные меры против коронавируса COVID-19 для граждан, не сделавших вакцину, сообщает в четверг агентство Associated Press.

"Я не вижу причин, по которым две трети (жителей страны - ИФ) должны жертвовать своей свободой из-за того, что одна треть мешкает. Как мне кажется, очевидно, что люди, сделавшие вакцину, не должны страдать от локдауна из солидарности с теми, кто ее не сделал", - заявил канцлер Австрии Александр Шалленберг.

Он отметил, что "локдаун для невакцинированных", скорее всего, неизбежен.

В прошлом месяце Шалленберг уже говорил о том, что новые строгие меры могут быть введены в отношение людей, не сделавших вакцины, в том случае, если число заражений COVID-19 продолжит расти.

Ранее в понедельник, 8 ноября, в стране в силу вступили правила, согласно которым люди, которые не сделали прививку или не переболели коронавирусом, не могут посещать рестораны, отели, парикмахерские и крупные публичные мероприятия.

За весь период пандемии в Австрии было выявлено около 923 тыс. случаев заражения коронавирусом и более 11 тыс. смертей от последствий заболевания. Около 64% населения получили обе дозы вакцины.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

11
В Кельне начался сезон карнавалов в условиях пандемии коронавируса COVID-1910 ноября. В России коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции отмечается почти у половины населения страны.9 ноября. Посольство США в Пекине объявило о возобновлении регулярных визовых услуг в китайской столице и других городах Китая.8 ноября. Власти Австрии ограничили допуск невакцинированных от COVID-19 в рестораны, салоны красоты, фитнес-центры, гостиницы, кино и театры.4 ноября. В Крыму установили солнечные часы "Время" в память о погибших от коронавируса.3 ноября. Таиланд снова открыт для полностью вакцинированных туристов.2 ноября. Верующим католикам запрещен вход на кладбища в дни поминовения усопших на Филиппинах.2 ноября. В Москве с 28 октября по 7 ноября введены нерабочие дни из-за обострения ситуации с COVID-19.2 ноября. В Бразилии от COVID-19 умерло уже более 600 тысяч человек.1 ноября. Индонезия первой в мире разрешила экстренное использование вакцины компании Novavax от COVID-19, созданной на новой платформе1 ноября. Правительство Колумбии начинает вакцинацию детей в возрасте от 3 до 11 лет китайской вакциной SINOVAC.
В Кельне начался сезон карнавалов в условиях пандемии коронавируса COVID-19
Хроника 09 января 2020 года – 11 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Австрия Коронавирус

Новости

Путин второй раз за два дня провел телефонный разговор с Меркель

В Китае одобрили "историческую резолюцию" в поддержку политики Си Цзиньпина

В Китае одобрили "историческую резолюцию" в поддержку политики Си Цзиньпина

Участники протестов в Грузии пострадали от брошенных в них с крыши кусков бетона

Бомбардировщики США провели учения в Европе с имитацией нанесения ударов

Умершие знаменитости

Умер отменивший апартеид в ЮАР экс-президент Де Клерк

Лукашенко пригрозил перекрыть газ по "Ямалу-Европе" в случае закрытия границ с Белоруссией

Лукашенко пригрозил перекрыть газ по "Ямалу-Европе" в случае закрытия границ с Белоруссией

Китайские СМИ узнали о трудностях США при сборе данных в окружении Си Цзиньпина

Китайские СМИ узнали о трудностях США при сборе данных в окружении Си Цзиньпина

В Белоруссии опровергли информацию о гибели ребенка-беженца на границе

Литовские пограничники ночью не пропустили в страну группу из 35 мигрантов из Белоруссии

Литовские пограничники ночью не пропустили в страну группу из 35 мигрантов из Белоруссии

В Германии зафиксирован антирекорд по числу заболевших COVID за сутки

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });