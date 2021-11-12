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Глава Евросовета поблагодарил Турцию за помощь в урегулировании кризиса с мигрантами

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Шарль Мишель поблагодарил руководство Турции и турецкое Управление гражданской авиации этой страны за помощь в попытках урегулировать кризис с мигрантами польско-белорусской границе. Он написал об этом в твиттере.

12 ноября турецкий авиарегулятор "из-за проблемы нелегального пересечения границы" между Евросоюзом и Белоруссией запретил продавать билеты и сажать в самолет граждан Ирака, Сирии и Йемена, которые хотят вылететь из Турции в Белоруссию. Авиакомпании Turkish Airlines и "Белавиа" уже пообещали не перевозить граждан этих стран из Турции в Белоруссию.

11 ноября министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу договорились сотрудничать, чтобы прекратить использование миграции в качестве оружия.

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

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Шарль Мишель Польша Евросовет Турция Белоруссия МИД Мевлют Чавушоглу

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