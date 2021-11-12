Турецкий авиарегулятор запретил гражданам Ирака и Сирии летать в Белоруссию

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Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Управление гражданской авиации Турции решило запретить гражданам Ирака, Сирии и Йемена летать в Белоруссию из турецких аэропортов, сообщает Daily Sabah со ссылкой на твит ведомства.

"Из-за проблемы нелегального пересечения границы между Европейским союзом и Белоруссией принято решение, что гражданам Ирака, Сирии и Йемена, которые хотят путешествовать в Белоруссию из аэропортов Турции, до дальнейших распоряжений не разрешено приобретать билеты и идти на посадку", - объявило управление.

Ранее в этот день белорусская государственная авиакомпания "Белавиа" объявила, что с 12 ноября не будет принимать на рейсы из Турции в Белоруссию граждан Ирака, Сирии и Йемена. Компания при этом сослалась на решение "компетентных органов Турции". Тем пассажирам, кого коснулся этот запрет и кто уже купил билеты, пообещали вернуть деньги.

Такое же решение 11 ноября приняла авиакомпания Turkish Airlines, об этом сообщил представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох. Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.

Евросоюз обвиняет власти Белоруссии в искусственном нагнетании напряжения на границе со странами ЕС, куда свозятся желающие перебраться в Европу граждане стран Ближнего Востока. Пограничники Польши, Литвы и Латвии пытаются мигрантов не пропускать, Минск обвиняет этих силовиков в жестокости. В Брюсселе считают, что ситуация является результатом "гибридной агрессии" Минска. Турцию и компанию Turkish Airlines обвиняли в пособничестве нагнетанию напряженности.

ЕС планирует ввести против Белоруссии новые санкции в связи с кризисом с мигрантами. СМИ сообщали, что под санкции могут попасть авиакомпании, которые способствуют переброске мигрантов в Белоруссию, в частности, упоминался "Аэрофлот".