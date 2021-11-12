В ЕК сообщили об успехах в урегулировании миграционного кризиса на границе с Белоруссией

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Попытки ЕС урегулировать миграционный кризис на границе с Белоруссией приносят успехи, заявил в пятницу в ходе визита в Ливан заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

"Общая ситуация такова: мы видим прогресс по всем фронтам", - приводят западные СМИ его слова после переговоров с президентом Ливана Мишелем Ауном.

Он отметил, что в понедельник, 15 ноября, отправится в Багдад и, вероятно, позже на следующей неделе в Анкару.

"Я чувствую, что это момент, когда Европа в известной степени рассчитывает на своих друзей, и нам отрадно видеть, что таковых у нас много", - сказал Схинас.

Он также заявил, что ЕС продолжает подготовку нового санкционного пакета против Минска.

"Мы уже ввели в действие определенное количество санкций против белорусского режима и мы усилим их за счет пятого (санкционного пакета), который вступит в силу на следующей неделе", - добавил он.

Ситуация на польско-белорусской границе осложнилась 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающие проникнуть в ЕС.

Страны Балтии обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

Ранее в пятницу стало известно, что Управление гражданской авиации Турции приняло решение запретить полеты в Белоруссию из турецких аэропортов для граждан Ирака, Сирии и Йемена в связи с миграционным кризисом на польско-белорусской границе.