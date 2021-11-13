Путин сообщил о готовности Лукашенко и Меркель к диалогу по кризису на границе ЕС

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко и канцлер Германии Ангела Меркель готовы идти на диалог друг с другом.

В интервью журналисту Павлу Зарубину и программе "Москва. Кремль. Путин" глава государства дал свою оценку событиям на границе между Евросоюзом и Белоруссией.

Путин выразил надежду, что в ближайшее время произойдет прямой контакт белорусских властей с лидерами ЕС, в том числе с канцлером Германии.

"Я так понял из разговоров и с Александром Григорьевичем Лукашенко, и с канцлером Меркель, они готовы друг с другом поговорить", - сказал президент РФ, слова которого приводятся на сайте телеканала Vesti.ru.

При этом, по словам Путина, не стоит забывать, откуда возникли кризисы, связанные с мигрантами, Белоруссия не является "первооткрывателем этих проблем".

"Они носят и политический, и военный, и экономический характер. Военный, потому что все принимали участие, скажем, в операциях в Ираке, а сейчас там очень много курдов из Ирака. И в Афганистане 20 лет воевали, сейчас больше там афганцев", - сказал президент России.

Это военно-политические причины, отметил Путин, но есть и экономические проблемы.

Президент РФ также заявил, что действия польских пограничников по отношению к мигрантам не вяжутся с идеями гуманизма, провозглашенные в политике западных соседей России.

"Когда на границе между Белоруссией и Польшей сейчас польские пограничники и представители вооруженных сил избивают этих потенциальных мигрантов, стреляют поверх их голов из боевого оружия, сирены включают ночью и свет в местах их расположения, где дети и женщины последних месяцев беременности находятся... Ну, как-то это не очень вяжется с идеями гуманизма, которые якобы лежат в основе всей политики наших западных соседей", - сказал он.

Новость дополняется