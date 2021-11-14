ИКАО рассмотрит жалобу на санкции в отношении белорусской авиаотрасли в январе

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Рассмотрение жалобы Белоруссии на нарушения рядом стран Чикагской конвенции перенесли на январь, рассказал директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.

"Второй вопрос - жалоба Беларуси на нарушения рядом стран, которые ввели санкции в отношении Беларуси, Чикагской конвенции. Потому что ст.11 четко указывает, что санкции по национальному признаку вводиться не могут. Ведь запретили полеты самолетов, зарегистрированных в Республике Беларусь. Мы эту жалобу подали, и она должна была быть рассмотрена 12 ноября - это было решение совета ИКАО. Однако уже по привычному сценарию наши западные партнеры буквально за ночь делают протокол, сами его согласовывают... снимают с повестки 12 ноября рассмотрение белорусской жалобы и переносят ее на январь", - сказал Сикорский.

Он напомнил, что на январь 2022 года ИКАО перенесли рассмотрение ещё одного белорусского вопроса.

"Это материалы расследования по инциденту с самолетом Ryanair. Они говорят, что белорусской стороной предоставлен большой объем информации и им не хватает времени, чтобы это все проанализировать. И здесь же они заявляют, что им определённой информации не хватает. Какой это информации? Мы сейчас фактически уверены, что данных с борта воздушного судна, а именно голосовых переговоров пилотов внутри кабины - их нет. Польская сторона (потому что самолет зарегистрирован в Польше), и ирландская сторона (потому что это страна эксплуатанта - компании Ryanair), эти данные не предоставили",- заявил Сикорский.

Глава департамента по авиации также отметил, что белорусская сторона рассчитывает на здравый смысл и рассмотрение двух белорусских вопросов.

"Надеемся, что будет окончательный отчет и что белорусская жалоба будет рассмотрена, после чего ИКАО примет действенные меры, чтобы снять дискредитирующие и дискриминационные санкции против Беларуси", - подчеркнул он.

Как сообщалось, ЕС и ряд других стран в начале июня закрыли для белорусских авиаперевозчиков свое воздушное пространство после инцидента с самолетом Ryanair. Также самолеты европейских авиакомпаний отказались от использования воздушного пространства Белоруссии. Параллельно с ЕС санкционные списки расширили США, Великобритания и Канада.

Санкции стали реакцией ЕС на инцидент в связи с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс 23 мая, из-за сообщения о минировании, которое не подтвердилось. Летевший этим рейсом создатель портала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич и его подруга, гражданка России София Сапега после посадки самолета в Минске были задержаны. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом.

В октябре официальные лица ЕС заявляли о намерении ввести санкции в отношении белорусской авиакомпании "Белавиа" в связи с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Литвой, Латвией и Польшей. В ЕС считают, что Белавиа занимается перевозкой нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС. В Минске эти обвинения отвергают.