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Вильнюс нашел в отчете ИКАО грубые нарушения участников инцидента с Ryanair

Вильнюс нашел в отчете ИКАО грубые нарушения участников инцидента с Ryanair
Архивное фото
Фото: Imago/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В отчете Международной организации гражданской авиации (ICAO, ИКАО) о расследовании принудительной посадки самолета Ryanair в Минске, зафиксированы"явные и грубые нарушения", заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Он отметил, что вскользь ознакомился с этим документом. По его оценке, в отчете "указаны явные и грубые нарушения", но "не хватает тех, кто скрывается за этими нарушениями, кто это сделал".

По словам министра, после фиксации нарушений отчетом ICAO можно будет предпринимать дальнейшие юридические шаги с целью привлечения нарушителей к ответственности.

"Не могу комментировать в полном объеме, потому что не видел самого текста, (. . .) но если эта оценка справедлива, разумеется, если указаны незаконные действия, то из незаконных действий должны возникать и последствия", - сказал Ландсбергис.

Он допустил, что Евросоюз может как предпринять собственное расследование, так и обратиться в международные правовые структуры.

17 января ИКАО объявила, что расследование инцидента завершено, доклад разослан всем 193 участникам организации, а 31 января пройдет обсуждение выводов ИКАО и возможных мер, которые могут быть приняты.

23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был принудительно, с применением истребителя ВВС Белоруссии, посажен в Минске. Диспетчер сообщил пилотам, что поступил сигнал о бомбе на борту, которая может взорваться при посадке в Вильнюсе. После посадки с рейса снял один из создателей оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, гражданка России Софья Сапега. Обоих арестовали, затем перевели под домашний арест и собираются судить.

The New York Times сообщила в декабре, что бывший авиадиспетчер минского аэропорта, который дежурил во время переговоров с экипажем Ryanair, а затем бежал в Польшу, изложил свою версию происшедшего. По его словам, спецслужбы Белоруссии передали заведомо ложное сообщение о бомбе на борту самолета, чтобы вынудить авиалайнер к посадке в Минске.

Литва Белоруссия Польша Ryanair ИКАО Габриэлюс Ландсбергис Роман Протасевич

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