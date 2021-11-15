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США обвинили Россию в угрожавшем МКС испытании противоспутникового оружия

США обвинили Россию в угрожавшем МКС испытании противоспутникового оружия
Фото: Paolo Nespoli - ESA/NASA via Getty Images

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Российское испытание противоспутникового оружия создало угрозу для космонавтов на Международной космической станции (МКС), США вместе с партнерами будут работать над ответными мерами, заявил в понедельник представитель Госдепа США Нед Прайс.

"Российская Федерация безответственно провела испытание противоспутникового оружия... Это испытание повысит угрозу для космонавтов на МКС, а также для других пилотируемых космических полетов", - заявил Прайс в ходе брифинга.

Он пообещал, что Вашингтон будет работать с партнерами и союзниками над ответом на "безответственное действие РФ". По его словам, Россия "безрассудно" провела опасные испытания.

"Мы консультируемся и будем консультироваться с нашими союзниками и партнерами по всему миру, чтобы прояснить для Российской Федерации других, что мы этого не потерпим", - сказал Прайс.

Прайс добавил, что образовавшийся в результате этого испытания мусор содержит 1,5 тыс. отлеживаемых объектов и еще сотни тысяч более мелких объектов.

Представитель госдепа назвал "неискренними и лицемерными" заявления РФ о милитаризации космоса.

В Москве заявление Госдепа США пока не прокомментировали.

В "Роскосмосе" в понедельник заявляли, что экипаж МКС укрылся в кораблях "Союз" и Crew Dragon из-за угрозы столкновения с космическим мусором.

Разработки противоспутникового оружия в России

В прошлом официально сообщалось о разработке в России оружия, которое способно поражать спутники.

3 июля 2020 года в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда" главком Воздушно-космических сил Сергей Суровикин сообщил, что новая система противовоздушной обороны С-500 "Прометей" сможет уничтожать в ближнем космосе спутники и гиперзвуковое оружие. "По своим тактико-техническим характеристикам С-500 можно отнести к первому поколению систем противокосмической обороны, так как в дальнейшем он будет способен уничтожать низкоорбитальные спутники и космические средства поражения", - сказал тогда Суровикин.

23 августа вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что система С-500 производится серийно. 20 июля на авиасалоне "МАКС" Борисов заявил, что серийные поставки С-500 российским военным начнутся в этом году. В тот же день Минобороны РФ сообщило об успешных стрельбах С-500 и впервые опубликовало кадры испытаний этой системы.

Сообщалось о разработке в России антиракеты дальнего (заатмосферного) перехвата 14Ц033 "Нудоль" мобильного базирования. По данным СМИ, двухступенчатая антиракета 14Ц033 станет средством поражения нового комплекса А-235, который разрабатывается в рамках модернизации системы противоракетной обороны Москвы. Ракета предназначена для поражения головных частей межконтинентальных баллистических ракет и космических аппаратов на низких орбитах.

В декабре 2018 года пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) сообщила, что с 2019 года в войска должен был поступить противоспутниковый комплекс "Тирада-2С". В сообщении ЦВО говорилось, что комплекс радиоэлектронного подавления связи "Тирада-2С" способен осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой связи с полным выводом из строя. Отмечалось, что выведение спутников из рабочего состояния может осуществляться непосредственно с поверхности Земли.

В марте 2019 года противоспутниковое оружие испытала Индия. Индийские военные в ходе ракетного испытания уничтожили космический спутник, находившийся на низкой околоземной орбите на высоте 300 км, сообщил тогда премьер-министр страны Нарендра Моди в обращении к нации.

Тогда отмечалось, что Индия стала четвертой страной после США, России и Китая, проведшей испытание противоспутникового оружия.

После уничтожения индийского спутника вероятность столкновения МКС с космическим мусором увеличилась на пять процентов, сообщил в мае 2019 года исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

США Россия МКС

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