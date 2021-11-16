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Шойгу призвал глав военных ведомств Азербайджана и Армении к деэскалации

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел во вторник телефонные переговоры с главами военных ведомств Азербайджана и Армении, призвал Баку и Ереван прекратить действия, которые ведут к эскалации, сообщили в Минобороны России.

"Главы военных ведомств обсудили обострение ситуации на азербайджано-армянской границе в районе горы Килисали", - говорится в сообщении.

"Шойгу призвал обе стороны прекратить действия, провоцирующие эскалацию обстановки", - говорится в сообщении.

Обстановка на восточном направлении армяно-азербайджанской границы в Сюникской области обострилась 13 ноября: Ереван сообщил, что военные Азербайджана попытались обеспечить позиционное наступление, которое было предотвращено. Накануне, 15 ноября, премьер Армении Никол Пашинян заявил на заседании Совета безопасности, что азербайджанские войска вторглись в страну на восточном направлении границы. Генпрокуратура Армении сообщила, что военные Азербайджана пересекли границу в направлении города Сисиан в Сюникской области на юге страны.

Между тем МИД Азербайджана обвинил Ереван в обострении обстановки на границе с Арменией. "Подчеркиваем, что напряженность в регионе - еще одна военно-политическая провокация Армении. Основная ответственность за нынешнюю напряженность лежит непосредственно на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в последовавшем во вторник в заявлении внешнеполитического ведомства.

Сергей Шойгу Минобороны РФ Армения Азербайджан

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